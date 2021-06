M5S: alta tensione alla Camera, 'Conte venga in assemblea, Crimi? Nemmeno in video...'

30 giugno 2021 a

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Tensione alle stelle nei gruppi M5S in vista dell'assemblea dei deputati, convocata questa sera alle 19 per fare il punto della situazione dopo lo strappo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. "Chiederemo, durante la riunione, di convocare Conte per capire meglio la questione dello statuto e ascoltare la sua posizione, visto che alcuni giorni fa ci è stato impedito il confronto", soffiano fonti parlamentari pentastellate all'Adnkronos, ricordando come la settimana scorsa l'ex presidente del Consiglio si sia confrontato con il solo direttivo grillino alla Camera. E' gelo invece sul reggente Vito Crimi, considerato un ospite non desiderato da molti eletti: "Non vogliamo vederlo neanche in video".