Il piano dell'Unione Europea per la lotta al cancro

Venerdì 2 luglio, ore 17.00

Milano, 30 giugno 2021 - Torna la Rubrica Speakers' Corner del

L'incontro sarà moderato da Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB. Ospiti, in qualità di Relatori: l'On. Patrizia Toia (Eurodeputata, Vice Presidente Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, Membro commissione speciale Cancro “BECA”); Giovanni Apolone (Direttore Scientifico - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano); Luigi Cajazzo (Coordinatore Tavolo Sanità del CSB).

Ad inizio febbraio la Commissione UE ha presentato il Piano europeo per sconfiggere il cancro (Europe's Beating Cancer Plan). Con nuove tecnologie, ricerca e innovazione come punto di partenza, il Piano affronta l'intero percorso della malattia, dalla prevenzione alla qualità della vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti, concentrandosi su azioni in cui l'UE può aggiungere il massimo valore. Sarà attuato utilizzando l'intera gamma di strumenti di finanziamento della Commissione, con un totale di 4 miliardi di euro stanziati per azioni contro il cancro, compresi i programmi EU4Health, Orizzonte Europa e Europa digitale.

Il Piano è strutturato attorno a quattro aree di azione chiave: prevenzione, screening rapido, diagnosi e trattamento, migliorare la qualità della vita.

Prevenzione attraverso azioni che affrontano fattori di rischio chiave come il tabacco (con l'obiettivo di garantire che meno del 5% della popolazione utilizzi tabacco entro il 2040), consumo dannoso di alcol, inquinamento ambientale e sostanze pericolose.

Screening rapido del cancro migliorando l'accesso, la qualità e la diagnostica e sostenendo gli Stati membri garantendo che il 90% della popolazione dell'UE che richiede gli screening per il cancro al seno, cervicale e colon-retto lo riceva entro il 2025.

Diagnosi e trattamento attraverso azioni volte a garantire una cura del cancro più integrata e completa e affrontare la disparità di accesso a cure e farmaci di qualità. Entro il 2030, il 90% dei pazienti idonei dovrebbe avere accesso ai centri oncologici nazionali completi collegati tramite una nuova rete dell'UE.

Migliorare la qualità della vita dei malati di cancro e dei sopravvissuti, compresa la riabilitazione, la potenziale recidiva del tumore, la malattia metastatica e le misure a sostegno dell'integrazione sociale e del reinserimento sul posto di lavoro.

Inoltre, per sostenere le nuove tecnologie, la ricerca e l'innovazione, sarà lanciato un nuovo “Centro di conoscenza sul cancro” per aiutare a coordinare le iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello dell'UE. Verrà istituita un'iniziativa europea per l'imaging del cancro per sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti assistiti da computer per migliorare la medicina personalizzata e soluzioni innovative. Un'attenzione particolare sarà poi riservata ai bambini, attraverso il lancio della "Iniziativa per aiutare i bambini affetti da cancro" per garantire che i bambini abbiano accesso a un rilevamento, diagnosi, trattamento e assistenza rapidi e ottimali.

L'incontro si prefigge l'obiettivo di richiamare l'attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con esperti del settore.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina

