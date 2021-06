Calcio: Europa League e Conference League su Dazn fino al 2024

30 giugno 2021 a

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Dazn, la principale piattaforma sportiva mondiale, trasmetterà tutta la Uefa Europa League e il meglio della Uefa Conference League per i prossimi tre anni". Così Dazn in una nota. "Fino al 2024. tutte le partite di Europa League, dalle fase a gironi fino alla fase finale, e il meglio della nuova competizione Uefa, la Conference League, saranno trasmesse su Dazn, e commentate in italiano - prosegue il comunicato -. Un altro tassello alla già ricchissima offerta della piattaforma che lo scorso marzo si è aggiudicata i diritti tv di tutta la Serie A Tim (7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva) e che ha recentemente annunciato anche il rinnovo, per altre tre stagioni della Serie Btk".

"A queste si aggiungono -prosegue la nota- molte altre competizioni calcistiche internazionali tra cui la Liga, il massimo campionato spagnolo, e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, fa Cup, Carabao Cup, Mls, oltre ai campionati tematici di Fc Internazionale e Ac Milan. Completa l'offferta un ampio catalogo multisport con Moto Gp, Moto 2 e Moto 3, Nfl, Ufc, Matchroom, Ggg, Golden Boy per la boxe, Indycar e Freccette. A ciò si aggiungono i canali Eurosport 1 Hd e 2 Hd attraverso cui sarà possibile seguire, tra le altre competizioni, l'avventura olimpica di Tokyo 2020".