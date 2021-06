M5S: è showdown Grillo-Conte, tra eletti inizia la 'conta' ecco i numeri/Adnkronos**

30 giugno 2021 a

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - E' showdown dopo l'affondo di Beppe Grillo contro Giuseppe Conte. In queste ore febbrili per il Movimento, mentre gli occhi sono puntati sull'ex premier e su quel che intenda fare del proprio futuro, tra Camera e Senato inizia la 'conta', ovvero chi resta con Beppe e chi, invece, sarebbe pronto a fare le valigie per un partito 'contiano'. Ammesso che sia questo l'obiettivo a cui punta il professore e legale, perché in queste ore c'è chi non esclude il colpo di scena, ovvero che i parlamentari riescano a mettere alle strette Grillo, costringendolo a lasciar decidere la Rete.

Il partito di Conte sembra essere già 'realtà', o almeno lo è nei gruppi parlamentari, dove diversi eletti vengono 'sondati'. A minuti l'ex premier scioglierà la riserva, con una dichiarazione pubblica. Intanto però il pallottoliere viene azionato tra Camera e Senato. A Palazzo Madama il numero più alto di 'contiani': su 75 senatori, l'80% sarebbe dalla parte dell'ex presidente del Consiglio. Stando almeno a fonti molto vicine all'ex premier. Ma anche alla Camera, dove l'avvocato sembra avere meno seguaci, il 50% dei deputati -su un totale di 161 eletti- starebbe con Conte.Tra Montecitorio e Palazzo Madama, Conte potrebbe dunque contare su circa 140 parlamentari. Stando almeno ai calcoli dei suoi sostenitori, perché la partita non è semplice né tantomeno immediata.