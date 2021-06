Governo: da Cdm ok a ddl delega aggiorna codice appalti**

30 giugno 2021 a

a

a

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Approvato il disegno di legge delega per l'aggiornamento del Codice dei contratti pubblici, in linea con l'impegno annunciato dal Presidente Draghi e contenuto nel Pnrr ‘Italia Domani'. Ecco le principali novità: 1) Norme più semplici e chiare per assicurare efficienza e tempestività nell'affidamento, la gestione e l'esecuzione di contratti e concessioni; 2) tempi certi per le procedure di gara, per la stipula dei contratti e la realizzazione degli appalti, comprese le opere pubbliche che dovranno essere sempre più orientate all'innovazione e alla sostenibilità; 3) rafforzamento della qualificazione delle stazioni appaltanti.