Musica: la pianista Giuseppina Torre a Bormio per la rassegna La Milanesiana

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Sulla scia del concerto di sabato scorso a Milano all'Università Statale per Piano City Milano, Giuseppina Torre si esibirà lunedì 5 luglio a Bormio (Sondrio) per la rassegna La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, con lo spettacolo dedicato a Leonardo Sciascia 'A ciascuno il suo…Life Book' (Piazza del Kuerc – ingresso libero fino a esaurimento posti – inizio serata ore 21.00).

La serata de La Milanesiana, realizzata in collaborazione Rotary Club Bormio Contea, si intitola 'Leonardo Sciascia. A futura memoria (se la memoria ha un futuro)'. Si aprirà con le letture da Leonardo Sciascia di Sabrina Colle e le letture illustrate con Vittorio Sgarbi e Pietrangelo Buttafuoco, alle quali seguirà il concerto di Giuseppina Torre. Elisabetta Sgarbi farà gli onori di casa introducendo l'appuntamento insieme a Paola Romerio Bonazzi. La pianista e compositrice siciliana eseguirà le composizioni tratte dal suo ultimo album 'Life Book', pubblicato da Decca Records e distribuito da Universal Music Italia, disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming (https://udsc.lnk.to/CNP8Ab8S).

"Sono onorata di esibirmi in una prestigiosa rassegna come La Milanesiana. Ringrazio di cuore Elisabetta Sgarbi per avermi dato questa opportunità – afferma Giuseppina Torre – Mi esibirò nel corso di una serata in onore di Leonardo Sciascia, scrittore siciliano che amo particolarmente. Ispirandomi a uno dei suoi romanzi gialli più celebri, ho deciso di intitolare il mio concerto 'A ciascuno il suo...life book'. Attraverso le composizioni del mio album 'Life book', vorrei aiutare chi mi ascolta a trovare la chiave di lettura che più si adatti al proprio libro di vita. Il concerto inizierà con la traccia 'Dove sei', un omaggio alla Sicilia, terra di Sciascia e anche terra mia".