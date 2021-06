Musica: la pianista Giuseppina Torre a Bormio per la rassegna La Milanesiana (3)

30 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Ha tenuto concerti in Italia e all'estero, suonando anche per Papa Francesco in occasione del Concerto dell'Epifania andato in onda su Rai 1 (2014) e in Vaticano presso la Casina di Pio IV - Pontificia Accademia delle Scienze alla presenza del Cardinale Lorenzo Baldisseri (2017). Opening act del concerto de Il Volo all'Arena di Verona (24 settembre 2019) e protagonista delle ultime edizioni di Piano City Palermo (2019), Piano City Napoli (2020) e Piano City Milano (2021).

Ha all'attivo 2 album: 'Il Silenzio Delle Stelle' (Sony Music Italia, 2015) e 'Life Book' (Universal Music Italia, 2019). È autrice delle musiche del docu-film 'Papa Francesco - La mia Idea di Arte' (Walkman Records, 2018), distribuito in tutto il mondo in versione cofanetto contenente il CD con la soundtrack e il DVD del documentario, un viaggio attraverso la galleria ideale del Pontefice tratto dall'omonimo libro scritto da Papa Francesco (a cura della giornalista e scrittrice Tiziana Lupi).

Il 3 maggio 2021 a Giuseppina Torre è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su segnalazione della Prefettura di Ragusa, l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine 'Al Merito Della Repubblica Italiana'.