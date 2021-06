Musica: Beatrice Rana e Nicola Piovani tra i nuovi accademici di Santa Cecilia

30 giugno 2021 a

a

a

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Rinaldo Alessandrini, Anna Caterina Antonacci, Beatrice Rana, Claudio Ambrosini, Nicola Piovani e Alessandro Solbiati sono i sei musicisti che l'Assemblea degli Accademici, nella riunione di lunedì 28 giugno, ha eletto tra gli Accademici Effettivi. Tutti loro “emergono nell'arte musicale, nelle scienze e nelle dottrine ad essa attinenti” come recita lo Statuto della Fondazione. Il compositore John Adams, invece, è stato nominato Accademico Onorario.

Anna Caterina Antonacci si è esibita il 27 giugno scorso al Festival di Spoleto con l'Orchestra e il Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia interpretando Iocasta in Oedipus Rex di Stravinsky mentre Beatrice Rana, tra i più giovani Accademici effettivi di Santa Cecilia, sarà protagonista il prossimo 6 luglio dello spettacolo di musica e danza Stravinsky's Love che aprirà la stagione estiva dell'Accademia. Tra i nuovi Accademici anche Nicola Piovani, compositore spesso presente nella programmazione dell'Accademia e di cui ricordiamo l'omaggio a Ennio Morricone con il brano MillEnnio (in occasione del concerto per i novant'anni di Ennio Morricone, settembre 2018) e la prima assoluta di Carme eseguita in occasione dei concerti estivi dell'Accademia del 2016.