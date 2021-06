Arte: Sgarbi, 'mai avuto dubbi su proscioglimento, opere erano autentiche'

30 giugno 2021 a

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Non ho mai avuto dubbi sull'esito di questa vicenda giudiziaria, né potevo averne: le opere erano autentiche, non c'erano dubbi in merito". Lo afferma all'Adnkronos Vittorio Sgarbi, commentando il 'non luogo a procedere' stabilito dal giudice nel procedimento che lo vedeva accusato dalla Procura di Roma di aver autenticato false opere d'arte attribuite all'artista anconetano Gino De Dominicis, scomparso nel 1998.