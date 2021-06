Carceri: Pisapia, 'a Santa Maria Capua Venere macelleria messicana come G8'

30 giugno 2021 a

Milano, 30 giu. (Adnkronos) - "Le cosiddette 'notti della Repubblica' avvengono quando i diritti vengono calpestati e avviliti. Le immagini del massacro nel carcere di Santa Maria Capua Venere non lasciano il minimo dubbio: sono raccapriccianti e intollerabili. Un'autentica 'macelleria messicana' come avvenne 20 anni fa a Genova nella caserma Bolzaneto e nella scuola Diaz-Pertini. I responsabili di questa 'mattanza' debbono essere perseguiti col massimo rigore. Non solo gli esecutori ma anche i mandanti e chi si è voltato dall'altra parte". Lo afferma sui social Giuliano Pisapia, eurodeputato e avvocato, sui suoi profili socia.