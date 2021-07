Ue: Pettarin (Coraggio Italia), 'buon lavoro a presidenza slovena'

01 luglio 2021 a

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - “Oggi primo luglio comincia ufficialmente il semestre di presidenza slovena del Consiglio dell'Unione Europea. Colgo l'occasione per augurare buon lavoro al governo sloveno per un semestre nel quale si dovranno affrontare tematiche importantissime per il presente e il futuro dell'UE. L'obiettivo più importante resta l'allargamento ai Balcani tutti: non facile, ma imprescindibile per il completamento del disegno europeo e per il futuro del nostro continente”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.