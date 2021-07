Birra: Gritz lancia nuova campagna senza glutine 'Feel Free'

01 luglio 2021 a

a

a

Brescia, 1 lug.(Labitalia) - Gritz, l'unico birrificio in Italia nonché uno dei pochissimi al mondo specializzato nella produzione totalmente senza glutine da processo gluten removed, lancia la campagna Feel Free. Il motto che ha sempre guidato Claudio Gritti, fondatore e mastro birraio di Gritz, è stato quello della massima inclusione: permettere a tutti – ma propri a tutti, celiaci inclusi – di non rinunciare all'esperienza di mente e palato che rappresenta il sorseggiare una birra fresca. Per questo ha realizzato un prodotto che fosse in grado di andare incontro alle esigenze di ogni consumatore senza negargli il sapore eccezionale di una birra artigianale.

Si parte con La Graziella, una Bohemian Pilsner (5,3%) a bassa fermentazione, dal gusto maltato, con una morbida amaricatura. Dal colore oro pallido e la schiuma densa e duratura, presenta profumi floreali dati dai luppoli cechi, tipici di questo stile. Si abbina a piatti leggeri, come pesce, carni bianche o insalate. Si adatta perfettamente al clima primaverile, stimolando il gusto. Per gli amanti del buon bere, la Camilla può rivelarsi l'ideale: è una birra decisa e seducente (6% vol.), dall'aroma floreale che prima inebria il naso e poi avvolge la bocca, con un sapore di luppolato delicato e piacevole al suo passaggio. È una Indian Pale Ale dal colore ambrato e schiuma persistente e si abbina a piatti di verdure, carne alla griglia e piatti speziati.

La Barbara è invece una Weiss ad alta fermentazione (5,5% vol.), dal sapore delicato che ricorda la banana. E' di color giallo paglierino, torbida alla vista e dalla schiuma voluminosa, tipica di questo stile. Si abbina perfettamente a piatti salati, ad esempio specialità di mare o insaccati, ma si lascia bere anche da sola, conquistando assaggio dopo assaggio. Presenta una particolare e piacevole acidità, resa ancora più speciale al palato grazie ai sentori fruttati e alle note di chiodi di garofano. La Danda, birra artigianale ad alta fermentazione di tipo belgian strong ale. Al naso si presenta fruttata, con leggere note alcoliche. Il sapore è liquoroso, con un morbido carattere maltato. Dal colore ambrato, con schiuma fine e compatta, si adatta particolarmente agli abbinamenti di carne, meglio se speziati.

All'appello manca La Cri (Alc. 4,7% vol), una birra ad alta fermentazione di tipo Dry Stout. I malti tostati spiccano al naso, dando profumi di caffè e un leggero sentore di cioccolato. Il sapore, accompagnato da un amaro ben bilanciato, è deciso e piacevole al palato. La birra presenta un colore tendente al marrone scuro, con una schiuma cremosa e persistente. È l'ideale per pranzi e cene dalle atmosfere primaverili, perfetta da accompagnare con carne stufata o grigliata, ostriche, formaggi saporiti e dessert cremosi.

Servita a una temperatura di 7-9°, è preparata con acqua, malto d'orzo, fiocchi d'orzo, frumento, luppolo e lievito. Sarà disponibile, sull'e-commerce Gritz, nei due formati classici da 33 e 50 cl.

Nato nel 2015 dalla passione di Claudio Gritti, il birrificio Gritz è l'unico in Italia e uno dei pochissimi birrifici artigianali al mondo specializzato nella produzione totalmente senza glutine da processo gluten removed. Ha sede a Erbusco (BS), nel cuore della Franciacorta. Le sue referenze sono: la Belga della Danda, la Pils della Graziella, la Weiss della Barbara, la IPA della Camilla, la Stout della Cri e la speciale Birra di Natale, tutte certificate senza glutine.