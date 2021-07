Milano: Sala, 'tutti dobbiamo dare di più, diventare più rapidi'

01 luglio 2021 a

Milano, 1 lug. (Adnkronos) - Ora che stiamo uscendo dalla pandemia "tutti dobbiamo dare di più ed essere più veloci". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante l'assemblea di Assolombarda. Anche sul fronte del Pnrr, "i tempi sono stretti e dobbiamo essere rapidi". Quella in Assolombarda, ha detto, "non è una celebrazione: in tutti noi, c'è l'idea del momento di lavoro per riuscire a rigenerarci e uscire dalla situazione. Questo è qualcosa su cui noi tutti saremmo d'accordo", aggiunge. In questo, dice, "sarà molto importante il rapporto con il Governo".

Oggi, "c'è un'istanza per una società più verde e più giusta a livello universale. E questo nella nostra città deve essere associato a un processo di crescita".