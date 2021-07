Governo: Assolombarda, 'dare tempo per riforme, sconsiderato farlo deragliare'

01 luglio 2021 a

Milano, 1 luglio. (Adnkronos) - "Al Governo devono essere dati il tempo e il sostegno necessari per realizzare questo importante lavoro di riforme. Sarebbe sconsiderato qualsiasi tentativo di fare deragliare un Governo che, grazie al presidente Mario Draghi, gode in Europa di prestigio e autorevolezza". Così il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, nel suo intervento per l'assemblea in corso a Sesto San Giovanni.