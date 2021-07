Pd: sospeso Moscardelli, Letta nomina Mauri commissario dem Latina**

01 luglio 2021 a

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Il segretario Enrico Letta ha nominato Matteo Mauri commissario del Partito Democratico della provincia di Latina. Matteo Mauri, già viceministro degli Interni, attualmente è deputato e responsabile Pd per l'Immigrazione. La Commissione nazionale di garanzia del Pd, come previsto dallo Statuto, ha sospeso dal Partito Claudio Moscardelli, segretario provinciale del Pd di Latina dimissionario, in seguito alle misure cautelari a cui è stato sottoposto". Si legge in una nota del Pd.