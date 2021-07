Ilary Blasi crea con Lenor “intensamente io” la nuova limited edition con tre fragranze inedite

01 luglio 2021 a

(1° luglio 2021) - Insieme a Lenor la nota conduttrice televisiva ha realizzato – per la prima volta – una linea di ammorbidenti per il bucato con tre nuove profumazioni, tutte da provare, per concedersi il piacere di un bucato profumato a lungo.

1° luglio 2021 – Con il suo carattere irriverente e determinato, Ilary Blasi ha già portato tutta la sua ironia e spontaneità nella comunicazione di Lenor, il noto marchio di ammorbidenti di P&G che con le sue avvolgenti e durature profumazioni ha ridefinito il concetto di bucato. Ora ha messo per la prima volta alla prova tutta la sua creatività in un inedito progetto di cui è la protagonista: “Intensamente Io”, la nuova Limited Edition di Lenor ideata e realizzata appunto con la preziosa collaborazione di Ilary che ha partecipato attivamente a tutto il processo creativo, valutando e scegliendo personalmente diverse profumazioni, design delle bottiglie e nomi delle varianti.

Sono nate così «Vivace», «Dolce» e «Romantica», tre nuove fragranze i cui nomi rispecchiano le diverse note profumate che le caratterizzano, tutte da provare - e magari alternare - a seconda di come ci sentiamo. I sentori freschi e floreali di «Intensamente Io – Vivace» sono perfetti per giornate piene di energia e determinazione; le note fruttate, nate dall'incontro tra pesca e gelsomino, di «Intensamente Io – Romantica» sono invece una carezza per giorni dedicati a sogni e passioni; mentre l'elegante fragranza data dall'unione tra muschio bianco e ambra di «Intensamente Io – Dolce» ci accompagna nei momenti in cui ci sentiamo affascinanti e seducenti.

«Adesso che finalmente è arrivata l'estate è importante rilassarsi e anche concedersi una coccola in più, come il piccolo grande piacere di un bucato che profuma a lungo, magari con fragranze del tutto inedite. Mi ero già divertita un mondo a girare la campagna Lenor perché è piena di ironia, e sono stata particolarmente contenta e orgogliosa quando Lenor mi ha coinvolta per la prima volta nella creazione di una “Limited Edition” tutta nuova - commenta Ilary Blasi. Abbiamo lavorato ad ogni singolo dettaglio: dalla selezione dei profumi, al design delle bottiglie, insieme ai nomi delle varianti e dell'intera collezione. Nasce così «Intensamente Io», una linea composta da tre nuove fragranze, che abbiamo chiamato «Vivace», «Dolce» e «Romantica», sulla base delle note di profumo che le caratterizzano. Lo abbiamo fatto pensando a quanto ognuno di noi ami essere un po' diverso ogni giorno, a seconda di come ci si sente e di quale aspetto della propria personalità si voglia raccontare. Se anche a voi piace sentirvi diversi ogni giorno, spero che vi divertiate a provarle tutte e tre!».

E non è tutto, perché acquistando una confezione di Lenor è possibile vincere la nuova Limited Edition di Ilary Blasi. Partecipando al concorso “Vinci la Limited Edition” sarà infatti possibile ricevere in regalo una box contenente tutte le fragranze di “Intensamente io”. E come ricorda Ilary: «Non dimenticate di dirmi cosa ne pensate!». Come? Pubblicando una foto con la propria fragranza preferita sui social, taggando Lenor Italia e utilizzando gli hashtag #intensamenteio #vogliosololenor.

Per vedere la presentazione di Ilary Blasi di tutte le nuove fragranze clicca qui:

