Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Da oggi in vigore il Green pass europeo. Oltre ad essere uno strumento che favorisce il rilancio dell'economia mantenendo sempre come priorità la tutela della salute dei cittadini, è un altro segno tangibile di quell'Unione europea che ha scelto senza incertezze la strada della condivisione per contrastare la pandemia". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.