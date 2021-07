Europei: Malagò, 'gare a Londra? La Uefa valuterà tutte le opzioni'

01 luglio 2021 a

Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - "Semifinali e finale dell'Europeo in Inghilterra sono a rischio? Questo non lo so, ma penso che onestamente valuteranno tutte le opzioni. Le final four in Italia? C'è uno stadio in grado, ma non mi sembra che sia oggi un'opzione sul tavolo". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine della presentazione degli Educamp 2021 al salone d' Onore.

"La Uefa -prosegue il numero uno dello sport italiano- ha dimostrato in queste settimane di tenere molto forte la barra dritta e penso che da qui ai prossimi giorni ci potrebbero essere delle novità legate all' eventuale innalzamento della curva dei contagi in Inghilterra".

"Non è solo un discorso dell' Inghilterra", precisa Malagò, in quanto "sembra che stiano ipotizzando anche l'idea di non mettere in vendita i biglietti per i tifosi delle eventuali squadre che dovrebbero arrivare in Inghilterra per giocare eventualmente contro l'Inghilterra, per cui aspetterei la fine dei quarti di finale per avere il quadro completo".