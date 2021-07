Jensen Hughes, leader globale nel campo dell'ingegneria antincendio e della sicurezza, acquisisce società italiana di ingegneria antincendio

01 luglio 2021 a

- Acquisizione strategica di Jensen Hughes S.r.l. Continental Europe (JHM) espande la leadership di Jensen Hughes sul mercato globale rafforzando la sua capacità di servire i clienti in Europa.

BALTIMORA, 1 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Jensen Hughes, leader globale nel campo della sicurezza, dell'ingegneria e della consulenza basate sul rischio, ha annunciato oggi la sua acquisizione del partner di lunga data con sede a Milano Jensen Hughes s.r.l. Continental Europe (JHM). Leader di mercato nell'ingegneria antincendio con sede in Italia, JHM è specializzata nella progettazione basata sulle prestazioni, nella consulenza di codice e nella concessione di permessi in complessi settori commerciali, alberghieri, assicurativi e manifatturieri in Europa, Medio Oriente e Africa.

"JHM entra ufficialmente a far parte della famiglia JH in quella che è una progressione naturale basata su una collaborazione reciprocamente vantaggiosa, protrattasi negli ultimi tre decenni. Il Presidente Luciano Nigro, il Direttore generale Gaetano Coppola e il loro team hanno costruito un'azienda straordinaria incentrata sulla fornitura di un servizio clienti di alta qualità. JHM ha una tradizione radicata nella competenza in materia di codici globali. Oltre a conoscere il codice italiano, l'azienda ha competenze in materia di codici edilizi internazionali (IBC) e standard NFPA (National Fire Protection Association)", ha dichiarato Raj Arora, CEO di Jensen Hughes.

JHM è una delle più recenti acquisizioni strategiche di Jensen Hughes, una società di portafoglio di Gryphon Investors, che riflette l'impegno a lungo termine dell'azienda a fornire i propri servizi integrati end-to-end sul mercato globale. L'acquisizione rafforza la capacità di Jensen Hughes di aiutare i clienti del settore antincendio, dell'edilizia e della sicurezza e di implementare le migliori pratiche globali per gestirle in modo conveniente e orientato alla prevenzione.

Oltre ai suoi investimenti in tutto il mondo, l'attenzione di Jensen Hughes al mercato europeo si è espressa con l'acquisizione della società britannica e irlandese Jeremy Gardner Associates (JGA) nel 2018, con l'acquisizione di International Fire Investigators and Consultants (IFIC) nel 2019, con quella di L2 Fire Safety in Finlandia nel 2020 e con la recente acquisizione della società belga FES Ghent (FESG).

La filiale di JHM per l'Europa continentale fu fondata a Milano, in Italia, nel 1982 con il nome di Industrial Loss Control & Engineering s.r.l (ILC s.r.l). Nel 1999, ILC ha avviato una partnership con Hughes Associates Inc. (HAI), la società statunitense leader nel campo della scienza e dell'ingegneria antincendio. Nel corso degli anni, grazie alla collaborazione in costante crescita con HAI, il nome ILC è stato modificato in Hughes Associate Europe. A partire dall'inizio del 2018 e attraverso un accordo di franchising, HAE S.r.l è diventata operativa con il nome Jensen Hughes.

"Per quasi quattro decenni abbiamo costruito un'azienda scalabile in base alle esigenze dei nostri clienti in termini di progettazione basata sulle prestazioni, consulenza di codice e concessione di permessi", ha dichiarato Luciano Nigro, Presidente di JHM. "Jensen Hughes è profondamente impegnata a favore dell'eccellenza tecnica proprio come JHM fin dalla nostra fondazione. La sua leadership di mercato, la scala globale e i suoi numerosi esperti, ingegneri e consulenti offrono straordinarie opportunità per fornire una soluzione ancora più olistica ai nostri clienti."

Per ulteriori informazioni, visitare il sito jensenhughes.com o jensenhughes.com/europe.

Informazioni su Jensen HughesJensen Hughes è il leader globale nel campo della sicurezza, dell'ingegneria e della consulenza basate sul rischio. Ogni giorno, i nostri team internazionali di oltre 1.400 ingegneri, esperti tecnici, architetti e consulenti collaborano con clienti in oltre 100 Paesi per rendere il nostro mondo sicuro, protetto e resiliente. Dal 1939, ci siamo guadagnati fiducia dei nostri clienti, dei nostri collaboratori e delle nostre comunità, portando l'integrità dei nostri rapporti, l'innovazione nel nostro settore e l'eccellenza tecnica in molte delle sfide più complesse del mondo. Le nostre principali linee di business includono ingegneria antincendio, rischi e pericoli, consulenza sui rischi di sicurezza, gestione e pianificazione delle emergenze e ingegneria forense. Per maggiori informazioni, visitare www.jensenhughes.com.

Informazioni su JHMFondata nel 1982, JHM è un'azienda leader nel settore dell'ingegneria antincendio, costituita da un team altamente esperto e appassionato che si impegna a fornire eccellenza tecnica ai clienti in tutta la gamma di servizi. Operiamo in Italia, dove i nostri clienti si affidano a noi per progettare soluzioni creative attraverso un approccio basato sulle prestazioni e per fornire le misure di sicurezza ottimali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web jensenhughes.com/europe.

Informazioni su Gryphon InvestorsGryphon Investors (www.gryphoninvestors.com) è una società leader di private equity con sede a San Francisco, focalizzata sulla crescita redditizia e sul miglioramento competitivo di società di fascia media in collaborazione con una dirigenza esperta. Dal 1997, la società ha gestito oltre 5,0 miliardi di dollari di investimenti azionari e capitale. Gryphon mira a realizzare investimenti azionari da 50 a 300 milioni di dollari in società di portafoglio con valori aziendali che vanno da circa 100 a 600 milioni di dollari. Gryphon dà priorità alle opportunità di investimento in cui può formare forti partnership con proprietari e dirigenti per costruire aziende leader, utilizzando il capitale, le risorse professionali specializzate e le competenze operative di Gryphon.

