Gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia festeggiano il giorno dell'Indipendenza

01 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Hard Rock Cafe Italy dal 30 giugno al 7 luglio festeggia l'importante ricorrenza americana con gusto e divertimento.

Firenze, Roma, Venezia, 30 giugno 2021. Hard Rock Cafe celebra l'Independence Day. La ricorrenza che negli Stati Uniti è tra le più sentite in assoluto, in Italia viene celebrata dal famoso tempio del Rock con una settimana di gusto e offerte.

Dal 30 giugno al 7 luglio, infatti, sarà disponibile un menu speciale dedicato alla famosa festa americana, in edizione limitata.

Si parte con la Baby Back Rib e poi si può scegliere tra molti tipi di Hot dog o Burger: Chicago Dog, Atlanta Dog, New York Dog, Seattle Dog, Red White & Blue Burger. Per terminare una dolce Summertime Shortcake. In edizione limitata dal 30 giugno al 7 luglio anche uno speciale cocktail il Mixed Berry Margarita.

Durante tutta la giornata sarà possibile ascoltare playlist dedicate con musiche d'oltreoceano.

Negli store dei Cafe, inoltre, sarà possibile acquistare l'iconico merchandising di Hard Rock, oltre alla nuova linea dedicata alla recente partnership con il Campione Leo Messi.

Attraverso il link

Il programma SAFE + SOUND implementato nei Cafe italiani permetterà a tutte le famiglie di poter vivere un ambiente sicuro e garantito dal punto di vista sanitario. Hard Rock International ha infatti collaborato con organizzazioni di sicurezza e salute pubblica di fama mondiale come EcoSure, una divisione Ecolab, e NSF International, precedentemente nota come National Sanitation Foundation, per garantire che le proprie location siano SAFE + SOUND, soddisfacendo così i più alti standard di sicurezza, igiene, manipolazione degli alimenti e formazione dei dipendenti. Il protocollo di sicurezza potenziato SAFE + SOUND comprende - ma non si limita - alle procedure come lo screening termico non intrusivo e all'avanguardia della temperatura prima di entrare, misure di distanziamento sociale e requisiti di maschere protettive per tutti i membri del team.

Hard Rock International

Con 239 sedi in 68 Paesi - includendo hotel di proprietà o autorizzati o gestiti, casinò, shop, Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Hard Rock International ha lanciato nel 2020 anche l'iniziativa Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi. Tutto cominciò con la chitarra di Eric Clapton e oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali, circa 86.000, esistente esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Nel 2021, Hard Rock International è stata premiata da Forbes come miglior datore di lavoro nell'industria dei viaggi e del tempo libero, del gioco e dell'intrattenimento ed stata anche designata come azienda con la miglior gestione negli Stati Uniti da Deloitte Private e The Wall Street Journal.

Hard Rock Hotels & Casinos ha anche ottenuto il primo posto nel sondaggio sulla soddisfazione dei dirigenti dei casinò del 2020 condotto da Bristol Associates Inc. e Spectrum Gaming Group. Inoltre, Hard Rock Hotels è stato nominato uno dei marchi alberghieri più performanti nel North America Hotel Guest Satisfaction Study di J.D. Power per il secondo anno consecutivo. Le destinazioni Hard Rock sono situate nelle più grandi città del mondo, comprese le due proprietà di punta in Florida e la sede del primo Guitar Hotel® al mondo, nel sud della Florida, dove si trova il quartiere generale dell'azienda. Il marchio è di proprietà dell'entità madre HRI “Seminole Tribe of Florida”.

Per maggiori informazioni su Hard Rock International, visita www.hardrock.com oppure shop.hardrock.com.

Damiano Beltotto