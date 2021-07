Libri: Sgarbi, dall'8 luglio 'Ecce Caravaggio' e 'Caravaggio. Il punto di vista del cavallo' (2)

01 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Insieme a 'Ecce Caravaggio', ritorna in nuova e ampliata edizione uno dei testi più amati del critico d'arte ferrarese ovvero 'Caravaggio. Il punto di vista del cavallo'. "Caravaggio - scrive Sgarbi - è doppiamente contemporaneo. È contemporaneo perché c'è, perché viviamo contemporaneamente alle sue opere che continuano a vivere; ed è contemporaneo perché la sensibilità del nostro tempo gli ha restituito tutti i significati e l'importanza della sua opera. Non sono stati il Settecento o l'Ottocento a capire Caravaggio, ma il nostro Novecento. Caravaggio viene riscoperto in un'epoca fortemente improntata ai valori della realtà, del popolo, della lotta di classe".

"Ogni secolo - conclude Sgarbi - sceglie i propri artisti. E questo garantisce un'attualizzazione, un'interpretazione di artisti che non sono più del Quattrocento, del Cinquecento e del Seicento ma appartengono al tempo che li capisce, che li interpreta, che li sente contemporanei. Tra questi, nessuno è più vicino a noi, alle nostre paure, ai nostri stupori, alle nostre emozioni, di quanto non sia Caravaggio".