Fisco: Letta, 'flat tax non passa, Draghi sceglie progressività, ceto medio e ambiente'**

Roma, 1 lug (Adnkronos) - "La riforma fiscale sta imboccando la direzione giusta: meno tasse per il ceto medio, per chi lavora e per chi fa impresa. La flat tax non passa e la progressività fiscale si conferma bussola dell'azione del governo. Grande attenzione poi all'ambiente e allo sviluppo sostenibile". Lo dice Enrico Letta.

"La nostra idea di aiutare le donne che entrano, o rientrano, nel mondo del lavoro e i giovani ha trovato ascolto. Così come il fisco digitale per semplificare la vita ai cittadini e abbattere l'evasione. Ora la palla passa al governo, continueremo a lavorate con ancor più determinazione per un fisco più moderno e più giusto", aggiunge il segretario del Pd.