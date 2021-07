Neopatentati 2021: i numeri, le questioni aperte e i nuovi modelli di auto

01 luglio 2021 a

(Roma, 01/07/2021 ) - Roma, 01/07/2021 - A dispetto dell'emergenza pandemica tuttora in atto, per gli italiani il richiamo dei motori è ancora forte. La conferma arriva dai dati diffusi dal Ministero dei Trasporti che riflettono un numero di patentati in costante crescita negli ultimi anni. Numeri diversi a seconda delle regioni, ma che tuttavia dimostrano come in Italia la tendenza a conseguire un'abilitazione alla guida resti piuttosto alta.

Alcuni numeri a livello regionale e nazionale

In Italia i dati raccolti di recente fotografano un Paese con un numero elevato di patentati, circa 40 milioni, in netta crescita nell'ultimo decennio. In altre parole, il 74% circa dei residenti ha l'abilitazione per guidare veicoli a motori. Il primo posto di questa singolare classifica è occupato dalla regione Lombardia, con circa 6,5 milioni di licenze; al secondo posto il Lazio con 3,7 milioni di abilitati alla guida e al terzo posto la Campania con 3,4 milioni di patentati. La Valle d'Aosta è invece la regione italiana con il minor numero di abilitati alla guida con solo 85.000 patentati, seguita dal Molise con circa 200.000 patentati e dalla Basilicata con circa 360.000 licenze attive.

La situazione cambia rapportando i patentati al numero di residenti, con la Valle d'Aosta che balza in testa alla classifica con circa l'80% degli "over 14" possessori di patente. Seguono con il 78% il Veneto, l'Emilia Romagna e le Marche. Le regioni con il più basso rapporto tra residenti e patentati sono la Campania (68%), la Liguria e la Calabria (70%). Nel biennio 2017 - 2019 nel nostro Paese comunque i patentati sono cresciuti su tutto il territorio nazionale, con l'aumento maggiore registrato nel Trentino Alto Adige (+2,5%). Forte crescita anche in Lombardia (+1,7%), in Emilia Romagna e in Campania dove è stato registrato un incremento dell'1,6%. Aumenti molto meno rilevanti si sono invece registrati in Basilicata, Liguria e Valle d'Aosta.

A farla da padrona tra i patentati italiani è naturalmente la patente B, acquisita da 36 milioni di residenti, il 92% quasi del totale. Gli italiani possessori della patente C sono invece 1,2 milioni circa, connazionali abilitati a guidare mezzi pesanti. La patente AM è il documento con la più ampia diffusione tra i patentati dei mezzi a due ruote (315 mila circa), tipo di documento utile per guidare ciclomotori di cilindrata non maggiore a 50 cc, quad e minicar. Sono circa 110.000 le patenti A per qualunque motociclo. La regione con la percentuale maggiore di possessori di patente AM è Marche.

Neopatentati: limiti legislativi da rispettare e sanzioni previste

La normativa italiana in materia limita la scelta del mezzo per i neopatentati al primo anno. Infatti, per tale categoria di abilitati alla guida, le auto devono necessariamente rispettare il rapporto potenza/peso non maggiore ai 55 kw/t e avere una massima potenza pari a 70 kw, 95 cavalli. Una norma entrata in vigore nel 2011 che prevede sanzioni per i trasgressori fino a 641 euro e, nei casi più gravi, la sospensione della patente di guida fino a otto mesi. Regole del Codice della Strada molto severe anche riguardo al tasso alcolico: nessuna tolleranza per chi si mette alla guida dopo l'assunzione di bevande alcoliche mettendo a rischio la sicurezza stradale.

Sempre in base alla legge, quando le infrazioni del Codice della Strada vengono commesse dai neopatentati è raddoppiata la decurtazione dei punti. Pesanti sanzioni quindi da evitare ad ogni costo con comportamenti in piena regola e nel totale rispetto della legge e della sicurezza stradale.

Neopatentati: city car e qualche proposta di mercato

Una volta compresi bene gli obblighi di legge e le raccomandazioni del caso, si possono identificare le auto più adatte a un neo patentato. In questa logica vengono subito in mente le city car, da preferire perché caratterizzate da particolari requisiti meccanici e tecnici per permettere ai neopatentati nelle condizioni di mettersi al volante in piena regola e sicurezza. Auto progettate dalle società automobilistiche nel pieno rispetto degli obblighi di legge, in primo luogo relativamente al rapporto tra tara e potenza che non può essere superiore a 55. Le city car sono quindi molto gettonate tra i nuovi patentati anche in quanto essenziali per muoversi in città, facili da guidare e semplici da parcheggiare senza troppe difficoltà. Comodità e facilità di guida a parte, queste vetture sono sicure e moderne, molto indicate per gli spostamenti in città e utili per economizzare sulle spese di gestione. Optando, poi, per le

Tra le auto disponibili sul mercato per i neopatentati, la Fiat Panda resta un veicolo molto appetibile. Un'auto che si distingue per praticità e in vendita sia nella versione a metano che con il motore mild-hybrid. La Dacia Sandero è, invece, tra le novità del 2021, anch'essa indicata per la categoria dei neopatentati perché economica e spaziosa. Tra le auto elettriche, tra le più appetibili per i neopatentati sono da segnalare le Smart. Dall'anno scorso, l'intera gamma Smart è totalmente elettrica, con un'autonomia prevista di circa 160 chilometri. Auto facili da parcheggiare e accoglienti, anche se solamente per due persone. Non solo Smart: anche la Volkswagen Up è un'auto elettrica che un neopatentato può seriamente prendere in considerazione.

Un mercato auto con proposte di ogni genere, caratterizzato da veicoli diversificati per cilindrata, dimensione, alimentazione. Le necessità dei singoli patentati hanno infatti spinto le società automobilistiche ad ampliare le offerte con modelli che coniugano praticità, accessibilità, comodità ed economicità. In ogni caso, al di là dell'auto prescelta, si raccomanda la massima prudenza alla guida per tutelare la sicurezza propria e altrui e per non andare incontro alle pesanti sanzioni previste dalla legge.

