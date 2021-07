Tv: Timvision svela le offerte per vedere il meglio del calcio e dell'intrattenimento in streaming

01 luglio 2021 a

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Prende il via l'offerta di TimVision per vedere il meglio del calcio nazionale e internazionale insieme ai migliori contenuti di cinema e intrattenimento. A partire da oggi e fino al 28 luglio sarà possibile sottoscrivere, a condizioni particolarmente vantaggiose, le offerte che comprendono i contenuti di TimVision e quelli di DAZN, Disney+, Mediaset Infinity e Netflix.

Si va dall'offerta in promozione a 19,99 euro al mese, che per 12 mesi consente l'accesso a tutti i contenuti d'intrattenimento di TimVision, Dazn, Mediaset Infinity oltre al TimVision Box, al pacchetto completo TimVision Gold a 34,99 euro al mese con Disney+ e Netflix. Dal 28 luglio il prezzo di listino dell'offerta TimVision, Dazn e Mediaset Infinity sarà 29,99 euro al mese, mentre per il pacchetto completo sarà di 44,99 euro al mese.

Tim lancia l'offerta ‘Timvision Calcio e Sport' che comprende, in un unico pacchetto, Dazn con tutta la Serie A Tim (a cui si aggiungono la Uefa Europa League e il meglio della Uefa Conference League per i prossimi tre anni, la Serie B, la Liga spagnola, la FA Cup inglese, il MotoGP e tanti altri contenuti sportivi), Mediaset Infinity con 104 match di Uefa Champions League a stagione a cui si aggiungono le 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5, insieme ad un ricco catalogo di intrattenimento con i migliori contenuti - film, serie TV, programmi d'intrattenimento e produzioni originali – disponibili nel catalogo TimVision e su Mediaset Infinity.