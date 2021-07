Musica: La Scala, Maddalena Giacopuzzi al piano per la rassegna 'Il Salotto Musicale' (2)

01 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Il programma, che prende piede dall'impianto del tradizionale recital solistico, si apre con la Sonata in si minore K27 e la Sonata in sol maggiore K125 di Domenico Scarlatti e prosegue con le suggestive ed enigmatiche Waldszenen Op.82 di Robert Schumann; la seconda parte sarà invece focalizzata sul repertorio francese del primo Novecento e in particolare prosegue come un inno al valzer, nelle sue varie forme, attraverso il prezioso La plus que lente di Claude Debussy, il Valse - Caprice in la maggiore Op. 30 n.1 di Gabriel Fauré fino a chiudersi con l'apoteosi coreografica sul tema di Maurice Ravel, La Valse per pianoforte.

Il concerto avrà inizio alle ore 18.30 e sarà accessibile al pubblico con un biglietto acquistabile in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita TicketOne e presso la biglietteria del Museo Teatrale alla Scala a partire dalle ore 18 del giorno del concerto.