Editoria: Mollicone (Fdi), 'governo garantisca settore nel Pnrr'

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Grazie a un ordine del giorno Fratelli d'Italia ora il Governo ha il chiaro indirizzo di includere misure a sostegno della digitalizzazione dell'editoria nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sviluppando interventi specifici nella linea Transizione 4.0". Così il capogruppo di Fdi in commissione Editoria, responsabile Innovazione, deputato Federico Mollicone.

"L'editoria nazionale è in crisi: sono a rischio il pluralismo e innumerevoli posti di lavoro. È necessario garantire - prosegue - all'interno dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, interventi per il settore editoriale volti al sostegno alla transizione al digitale, con contributi sulle spese per la multimedialità, per la gestione delle piattaforme, per la formazione digitale, per il miglioramento dell'efficienza aziendale; misure per favorire il ricambio generazionale; la consegna a domicilio delle pubblicazioni, con un piano sinergico fra editori, distributori, operatori postali e edicolanti per la creazione di una rete logistica efficiente ed economicamente sostenibile; l'informatizzazione e la modernizzazione delle edicole, con una Rete digitale tra editori, distributori e punti vendita per l'offerta di servizi aggiuntivi al mercato e per l'implementazione dei servizi delle Pubbliche amministrazioni. Il Governo ora passi ai fatti. Infine, in commissione Cultura è stato introdotto, nelle osservazioni al Dl Sostegni bis, uno specifico riferimento alla necessità di introdurre il credito d'imposta per la carta. In sede parlamentare, la commissione Bilancio voti i nostri emendamenti in tal senso", conclude Mollicone.