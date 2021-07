Europei: Mancini, 'ho pochi dubbi di formazione'

01 luglio 2021 a

Monaco, 1 lug. - (Adnkronos) - "Dubbi sulla formazione ne ho pochi. Dobbiamo fare delle scelte ma siamo già indirizzati abbastanza bene. Aspettiamo domani e vediamo le condizioni fisiche di tutti". Lo dice il ct azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia del match con il Belgio valido per i quarti di finale del campionato d'Europa.

"La pretattica del Belgio sulla presenza in campo di Hazard e De Bruyne?Mi sembra giusta, stanno preparando una gara importante come noi -sottolinea il ct-. Queste gare sono belle perché giocano grandissimi giocatori, loro sono i migliori del ranking Fifa da tre anni. Noi giochiamo bene. Vedere le squadre al completo per lo spettatore è bello, il bello del calcio è vedere tutti i migliori in campo".