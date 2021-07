F1: Leclerc e Sainz, 'ripartiamo da quanto di buono fatto domenica scorsa'

01 luglio 2021 a

a

a

Spielberg, 1 lug. - (Adnkronos) - A pochi giorni dal Gran Premio di Stiria, i piloti di Formula 1 sono tornati nel paddock di Spielberg per iniziare l'avvicinamento al Gran Premio d'Austria che vedrà le monoposto scendere in pista domani per le prime prove libere. Nel tradizionale incontro con i media Carlos Sainz e Charles Leclerc sono tornati alla corsa di domenica scorsa.

“Credo sia stata la prima gara da quando sono in Ferrari – ha iniziato lo spagnolo – nella quale tutto è andato esattamente come avevamo programmato. Ovviamente il prossimo obiettivo deve essere riuscire a qualificarsi come in Francia – quando lo spagnolo era partito quinto – e riuscire a performare in gara come nel Gran Premio di Stiria quando sono salito dal dodicesimo al sesto posto”. Gli ha fatto eco Leclerc: “Qui pochi giorni fa siamo andati veramente forte, peccato per l'incidente con Pierre (Gasly) al primo giro. Dobbiamo ripartire dal buono della prima gara qui a Spielberg per affrontare bene anche la seconda”.

Sainz ha poi passato in rassegna gli elementi che in questo weekend potrebbero contribuire a scrivere una storia diversa: “Abbiamo gomme di una mescola più morbida, tutte da capire, temperature più basse e anche un prototipo di penumatico da valutare prima della sua introduzione a partire da Silverstone. Nelle prove libere avremo dunque un programma piuttosto intenso, di cui fa parte anche una migliore preparazione del sabato, almeno per quanto mi riguarda. So che posso fare meglio del dodicesimo posto in griglia dello scorso Gran Premio”.