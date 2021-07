F1: Leclerc e Sainz, 'ripartiamo da quanto di buono fatto domenica scorsa' (2)

01 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Leclerc è invece rimasto più concentrato sull'obiettivo gara: “Credo che abbiamo approcciato nel modo giusto il weekend e arriviamo qui con dati e consapevolezze in più che dovrebbero aiutarci ad avere una qualifica migliore, tuttavia non credo abbia senso compromettere troppo il passo gara per guadagnare una posizione sullo schieramento al sabato. Sarà un weekend intenso e interessante”.

A entrambi i piloti è stato chiesto dei primi giorni di questa settimana in Austria. Lo spagnolo e il monegasco hanno trascorso parecchie ore insieme, dedicandosi soprattutto al golf, dove Sainz ha dato dimostrazione della propria bravura, e agli scacchi, dove invece ad avere la meglio è stato Leclerc. A Carlos è stato anche fatto notare che agli Europei di calcio in corso di svolgimento una delle semifinali potrebbe essere Spagna-Italia se entrambe le squadre supereranno i quarti di finale con, rispettivamente, Svizzera e Belgio: “Ah si? Quella sarebbe proprio una bella partita da vedere con la squadra… Anzi, a pensarci bene forse è meglio di no, sarei troppo in minoranza!”.