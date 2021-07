SMOORE International, la società controllante di VAPORESSO, figura tra le Forbes Global 2000 del 2021

02 luglio 2021 a

SHENZHEN, Cina, 2 luglio 2021 /PRNewswire/ -- La società controllante il marchio per lo svapo noto in tutto il mondo VAPORESSO, la SMOORE International Holdings (HKG:6969), è stata ufficialmente inserita nella Forbes Global 2000 del 2021. L'elenco comprende le 2000 principali aziende quotate del mondo; l'edizione 2021 offre uno sguardo ravvicinato su come alcune delle aziende più prolifiche del mondo si sono adattate alla pandemia di COVID-19. SMOORE è l'unica azienda impegnata sul fronte della tecnologia per lo svapo a figurare nella Forbes Global 2000 del 2021.

Scattando una sorta di istantanea del mondo degli affari, l'elenco Forbes Global 2000 valuta le aziende in base a quattro parametri equamente ponderati: asset, valore di mercato, vendite e profitti. L'inclusione di SMOORE International nell'elenco dà credibilità sia all'azienda che all'emergente settore dello svapo. Questo riconoscimento riflette le prestazioni dell'azienda nell'arco del 2020 e la crescita della quota di mercato dal 16,5% del 2019 al 18,9%.

Essendo la prima azienda dedicata allo svapo a essere quotata in Borsa, l'inclusione di SMOORE nell'elenco conferma la legittimità dell'intero settore quale alternativa migliore e in rapida crescita alle sigarette, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) previsto del 28,1% dal 2021 al 2028. Spinta all'innovazione, l'azienda detiene oltre 1000 brevetti tecnologici e un maggior numero di dipendenti impegnati nel campo della ricerca e sviluppo rispetto alle vendite, attestandosi leader nel settore dello svapo dal 2009. Queste innovazioni all'avanguardia vengono quindi trasformate in prodotti commercializzabili da parte dei sub-brand di Smoore, tra cui Vaporesso, FEELM Lab e CCELL, destinati alla distribuzione in tutto il mondo. Inoltre, SMOORE sta promuovendo in modo propositivo la tecnologia di atomizzazione ad altri settori in tutto il mondo.

In qualità di marchio rivolto al pubblico del gruppo Smoore, VAPORESSO si impegna ad aiutare la sua vasta rete di partner internazionali all'estero e, guidata da un forte senso di responsabilità sociale, ha lanciato una serie di campagne volte ad aiutare le persone più colpite. Sotto l'egida di VAPORESSO Care, queste campagne hanno aiutato le comunità colpite in Indonesia, dove VAPORESSO ha donato oltre 70 milioni di rupie e la Francia, dove VAPORESSO ha collaborato con partner locali per distribuire cibo alle persone bisognose durante il periodo di Natale.

Con il supporto della società controllante, il colosso nel campo della ricerca e dello sviluppo SMOORE International, Vaporesso ha definito nuovi standard del settore e ha ulteriormente promosso l'innovazione in questo comparto emergente a cui seguiranno molte altre novità.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1555892/image_1.jpg