M5S: dopo Grillo e Blog delle Stelle debutta il nuovo sito del Movimento

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Con l'annuncio del voto per il Comitato direttivo debutta il nuovo sito del M5S, movimento5stelle.eu. Una nuova casa sul web per i pentastellati, dopo il Blog di Beppe Grillo e il Blog delle Stelle, che resta di proprietà dell'Associazione Rousseau presieduta da Davide Casaleggio. Il nuovo portale (ancora in una fase di 'work in progress', spiegano fonti del Movimento) presenta tre sezioni: l'Homepage, le notizie e la pagina 'trasparenza' dove sono pubblicati gli statuti, i bilanci dei gruppi parlamentari e i rendiconti dei vari comitati fondati nel corso degli ultimi anni, compreso quello per le rendicontazioni e le restituzioni degli eletti. Spunta sul sito anche il pulsante 'Vota', che diventerà operativo nel momento in cui ci saranno consultazioni in corso.

Il nuovo Blog del Movimento esordisce con un post del reggente Vito Crimi rivolto agli iscritti: "Come richiesto dal Garante, Beppe Grillo, è indetta la votazione per il Comitato Direttivo del Movimento 5 Stelle", scrive il senatore 5 Stelle, annunciando che il voto si terrà sulla nuova piattaforma M5S e non su Rousseau come chiesto da Grillo. "Nei prossimi giorni - prosegue Crimi - saranno pubblicate le modalità e i tempi di presentazione delle candidature attraverso la nuova piattaforma di gestione degli iscritti e le date di svolgimento delle votazioni sulla nuova piattaforma di voto". I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel regolamento scaricabile grazie a un link contenuto nel post.