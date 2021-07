Kaspersky Embedded Systems Security è stata scelta da Tatsuno, produttore mondiale di attrezzature per l'industria petrolifera, per protegge i suoi distributori di carburante

02 luglio 2021 a

Milano, 2 luglio 2021- Tatsuno Corporation, produttore giapponese di distributori di carburante e altre soluzioni per i clienti di rifornimento al dettaglio di tutto il mondo, ha scelto Kaspersky Embedded Systems Security per proteggere i sistemi dei terminali di pagamento installati nei suoi distributori di carburante. I principali vantaggi della soluzione includono il supporto per Windows XP, elevati livelli di sicurezza per un lungo periodo di tempo e la compatibilità con hardware di fascia bassa.

I terminali di pagamento installati nei distributori di benzina realizzati e venduti da Tatsuno Corporation (1) accettano pagamenti con carta di credito. Per garantire la sicurezza delle transazioni, sono richieste una serie di solide misure tra cui un'adeguata sicurezza per gli endpoint specializzati (come i terminali di pagamento dei distributori) e per le reti a cui si connettono; la protezione dei dati dei titolari di carte, i mezzi per controllare le vulnerabilità nel software e l'implementazione di metodi di accesso sicuro. Inoltre, sono necessari anche strumenti appositi per configurare e applicare solide policy di sicurezza, e controlli e i test periodici delle reti.

La soluzione è stata installata nel sistema dei terminali di pagamento, integrato nei distributori di benzina di Tatsuno nell'aprile del 2020, e attualmente funziona senza problemi. In futuro, Tatsuno prevede di installarla in altri sistemi, inclusi i suoi sistemi Point Of Sale (POS), per garantire un maggior livello di sicurezza.

Keiji Kitami, Assistant General Manager del Designing Department di Tatsuno, ha commentato: “Abbiamo deciso di scegliere la soluzione di Kaspersky perché poteva essere installata senza problemi nei sistemi dei terminali di pagamento dei nostri distributori di benzina che eseguono Windows XP e che hanno uno spazio su disco limitato. Kaspersky Embedded Systems Security soddisfa i nostri requisiti consentendo solo il funzionamento dei file eseguibili che sono stati esplicitamente consentiti, garantendo la compatibilità con i terminali esistenti con modifiche minime".

Kazuhiro Sakuma, Assistant Manager del Designing Department di Tatsuno, aggiunge: "Quando abbiamo aggiornato i terminali di pagamento nei distributori di benzina per i clienti esistenti, siamo stati in grado di installare anche Kaspersky Embedded Systems Security. Con l'installazione silenziosa siamo in grado di implementare la soluzione sui terminali senza interruzioni per i clienti. Questo è stato un altro grande vantaggio”.

“Proteggere i dispositivi legati all'industria dei carburanti è un compito impegnativo. Questi dispositivi hanno un lungo ciclo di vita e possono eseguire versioni del sistema operativo e del software che non sono più supportate dal fornitore, il che significa che le nuove patch di sicurezza in genere non vengono più rilasciate. Inoltre l'hardware è a basse prestazioni, con risorse di sistema limitate. Tatsuno si preoccupa per la sicurezza dei suoi clienti e il fatto che abbia scelto la nostra soluzione per soddisfare le sue complesse esigenze ci rende molto orgogliosi", ha commentato Oleg Gorobets, Senior Global Product Marketing Manager di Kaspersky.

(1) Sede centrale: Minato Ward, Tokyo. Presidente: Hiromichi Tatsuno; d'ora in avanti “Tatsuno”

Informazioni su Tatsuno Corporation

Tatsuno è stata fondata nel 1911. Nel 1919 ha prodotto il primo distributore di benzina in Giappone. Da allora, l'azienda è cresciuta a livello internazionale e possiede diverse società del gruppo, aziende partner e distributori in numerosi paesi in tutto il mondo. Tatsuno non si concentra solo sui distributori di benzina ma anche sui distributori di combustibili puliti come GPL, Metano, gas naturale e idrogeno. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un'azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni:

