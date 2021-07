Governo: Renzi, 'con Draghi altra musica, per fortuna Iv non ha avuto paura'

02 luglio 2021 a

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Io sono molto orgoglioso del fatto che ci sia Draghi a Palazzo Chigi e non più Conte. Piano piano sarà chiaro a tutti che la crisi di gennaio ha salvato il Paese: sui vaccini, sui posti di lavoro, sul ruolo internazionale dell'Italia, con Draghi al posto di Conte è tutta un'altra musica". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Meno male che Italia Viva non ha avuto paura. Non ringrazierò mai a sufficienza le ragazze e i ragazzi del gruppo parlamentare che hanno tenuto quando sembrava impossibile. Abbiamo tolto il Paese ai Ciampolillo per darlo a Draghi. E se i sondaggi non ce lo riconoscono, pace. Le statistiche di Pil e fiducia valgono più dei sondaggi".