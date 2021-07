Le penne stilografiche di lusso più preziose: ecco come riconoscerle

02 luglio 2021 a

Bassano Del Grappa, 02/07/2021 - Pregiati strumenti da scrittura, ma anche status symbol, segni di eleganza e di raffinatezza assolute da esibire come accessori al taschino o da conservare in teche sicure per farne bella mostra in collezioni invidiatissime: sono le

Quali sono le caratteristiche di una penna di lusso? Montegrappa, storico brand Made in Italy di preziosi strumenti da scrittura suggerisce tutti i fattori da prendere in considerazione quando si decide di acquistare una penna di prestigio che vada ad arricchire una collezione o che costituisca un dono importante.

Caratteristiche di una penna di lusso

Nella scelta di una penna di lusso, la tipologia da preferire è la stilografica che, messa a confronto con la variante a sfera o con quella roller, le surclassa in quanto a valore. Le penne stilografiche di lusso sono dei piccoli capolavori di meccanica ed estetica e sono realizzate con metalli preziosi, che assumono la forma di pennino, fusto, clip e di tutti gli elementi che caratterizzano lo strumento da scrittura.

Se si parla di prezzi, poi, è facile intuire come una penna di lusso non si trovi ad un costo facilmente abbordabile: si va da qualche centinaia di euro per un lusso che si può definire “entry level” per arrivare a decine di migliaia di euro nel caso di edizioni limitate, penne uniche al mondo.

Le penne di lusso italiane Montegrappa sono tra le più ambite, perché realizzate a mano in pregiati materiali con l'aggiunta di preziose decorazioni e finiture che le elevano allo status di vere e proprie opere d'arte. A fare la differenza sono proprio le materie prime che vengono lavorate per dare forma ad ambiziosi progetti di design: si va dalle resine di alta qualità, come la Montegrappite, a materiali lavorati a mano come ebanite (gomma dura vulcanizzata), celluloide, legni pregiati o metalli come titanio e argento.

Penne personalizzate: l'esclusivo configuratore Montegrappa

Il massimo del lusso al quale si può ambire consiste nel possedere una penna esclusiva, unica nel suo genere, pensata appositamente per il destinatario di un così ambito omaggio. Montegrappa ha pensato a soddisfare la crescente richiesta di lusso come espressione personalizzata attraverso la creazione di una piattaforma di configurazione: attraverso un intuitivo cruscotto di progettazione è possibile scegliere tra modelli iconici dell'azienda di Bassano del Grappa e sceglierne i dettagli, i materiali e le sfumature cromatiche per creare delle penne personalizzate di lusso.

Ogni penna Montegrappa incarna così tutte le caratteristiche di un prezioso strumento da scrittura di lusso: dalla scelta rigorosa dei materiali pregiati al design innovativo ed ergonomico, dal connubio vincente di tradizione e innovazione alla finitura di alta qualità, dalla cura maniacale dei dettagli ai disegni eseguiti a mano grazie alle tecniche dell'alto artigianato italiano. Dove la passione incontra la tecnica, nascono i piccoli capolavori da collezione, da scrivania o da taschino, concreta espressione dell'amore per la scrittura e per lo stile raffinato.

Per saperne di più su Montegrappa

La prima fabbrica italiana di penne stilografiche apre i battenti nel 2012: così nasce il brand di penne stilografiche di lusso, pregiati strumenti da scrittura e accessori Made in Italy. Le penne di lusso che vedono la luce in quest'angolo di Italia sono piccoli capolavori di artigianato e cura dei dettagli.

Il configuratore è l'esclusiva innovazione che permette ad ogni cliente Montegrappa di creare la propria penna su misura scegliendone aspetto e funzionalità nei minimi dettagli. I modelli storici del brand Made in Italy, Zero, Extra e Extra Otto sono plasmabili secondo le esigenze di ogni utente che diventa così designer della propria penna.

La vasta e aggiornatissima offerta commerciale si compone di edizioni limitate dedicate a capolavori dell'arte, della letteratura, a personaggi che hanno fatto la Storia d'Italia e a saghe dal sapore immortale. Montegrappa si occupa anche di progetti sostenibili e solidali che associano alle penne iniziative di Amore per il Pianeta, Riciclo Sostenibile e Tutela della Fauna e dell'Ambiente. Il brand propone anche una preziosa linea dedicata ai gemelli di lusso e sta per lanciare una linea di articoli di pelletteria.

