Musica: Verdone, 'una volta pregai su tomba Jim Morrison e lo 'sgridai' per le droghe' (2)

(Adnkronos) - "Quando ascoltai il primo album, 'The Doors', che mi aveva portato un amico dall'Inghilterra -ricorda Verdone- rimasi folgorato da due canzoni, 'Break on Thru' e 'Light my Fire', che considero tutt'oggi una delle dieci canzoni più belle che siano mai state scritte. E' una canzone nata da un errore del chitarrista Robby Krieger, che anziché prendere un accordo ne aveva preso un altro. Ed ha intuito che quell'accordo, che mi pare fosse un 'fa', fosse l'inizio di un capolavoro, 'Light my Fire'".

Le più grandi canzoni scritte "nascono spesso da involontari errori, come anche 'Shin On Your Crazy Diamond' dei Pink Floyd, che nacque da un errore di David Gilmour, che sbagliò e nacque così quell'arpeggio meraviglioso", spiega Verdone rivelando una grande cultura musicale. E conclude così: "C'è un senso di tristezza latente in tutta la discografia dei Doors, ed è questo forse che rende così affascinante la loro opera -osserva il regista- Come artista non direi che mi ha ispirato, ma ha reso la mia giovinezza più felice". (di Ilaria Floris)