Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Non si può stare allo stesso tempo con l'europeismo e con Orban. Non si può essere sostenitori insieme di Draghi e di Orban. Semplicemente, non si può". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.