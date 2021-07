Europei: ct Danimarca, 'giocheremo per Eriksen, vogliamo la semifinale'

02 luglio 2021 a

Baku, 2 lug. - (Adnkronos) - "Christian è il cuore della squadra, giocheremo per lui domani, vogliamo la semifinale". Così il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand alla vigilia del match contro la Repubblica Ceca, valido per i quarti di finale dell'Europeo. "Non avremo paura, non puoi giocare a calcio se hai paura -aggiunge il ct danese in conferenza stampa-. Io voglio che domani i miei giocatori scendano in campo liberi, con coraggio, dimostrando il meglio di loro stessi. Abbiamo una fame enorme, una grande motivazione. Non giochiamo per noi stessi, domani ma per l'intera nazione. Abbiamo due sogni: il primo è vincere qualcosa, il secondo è unire tutta la Danimarca".