Covid: Bernini (Fi), 'piano vaccini procede, basta terrorismo psicologico'

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - “Con il nuovo piano vaccinale l'Italia ha recuperato il tempo perduto e ora la nostra offerta turistica può contare su tutte le isole Covid free, riducendo così il gap accumulato con Grecia e Spagna ai tempi delle primule. Il commissario Figliuolo assicura che le dosi di vaccino ci sono per tutti, che la media di 500 mila dosi al giorno continuerà e che la fine della campagna avverrà nei tempi previsti, ossia entro settembre". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

"Ora per mettere in sicurezza il Paese - prosegue l'azzurra - va compiuto l'ultimo step, convincendo a vaccinarsi gli anziani che ancora mancano all'appello e i più giovani prima del ritorno a scuola. Occorre uno sforzo comune in questa direzione, mentre appaiono fuori luogo e fuori misura gli allarmi di chi già predice un nuovo lockdown in autunno: i necessari appelli alla responsabilità non possono trasformarsi in terrorismo psicologico”.