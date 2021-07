Tiro a volo: CdM, oro nel trap mixed team per Rossi e De Filippis

02 luglio 2021 a

Osijek, 2 lug. - (Adnkronos) - Oro per Jessica Rossi e Mauro De Filippis nella gara del Mixed Team di Trap a Osijek in Slovenia nel giorno conclusivo dell'ultima Prova di Coppa del Mondo Issf prima dei Giochi di Tokyo 2020. I due tiratori azzurri, entrambi fieri portacolori della Polizia di Stato e selezionati per l'appuntamento a cinque cerchi, si sono qualificati per il medal match per l'oro e l'argento con il punteggio di 142/150, secondo migliore alle spalle dei russi Alexey Alipov e Daria Semianova, primi nelle qualificazioni con 145/150.

Nel duello per la vetta del podio, condizionato da forti raffiche di vento, le due coppie miste si sono eguagliate fino al terzultimo turno di tiro, poi gli azzurri hanno egregiamente approfittato di una defaillance degli avversari e si sono messi in testa alla gara rimanendoci fino all'ultimo lancio. Alla fine l'oro è stato loro con lo score di 40/50 a 39/50. Molto soddisfatti i due protagonisti, che al termine della gara si sono salutati con un cordiale tocco si “pugni”.

“Sono contentissimo perché era l'ultima occasione per fare un test in una gara internazionale ed è andata bene – ha spiegato il tarantino – Ora andiamo avanti con la preparazione per Tokyo, continuando a lavorare con tanto impegno”.