Omofobia: Cirinnà, 'emendamenti Iv a ddl Zan lasciano interdetti'** (2)

02 luglio 2021 a

(Adnkronos) - "Con queste proposte, IV si allinea nella sostanza alle posizioni della Lega e del centrodestra, alleandosi con loro nella battaglia per affossare il ddl Zan. Il Partito democratico ha una sola parola e non si ferma: si porti il testo in Aula, ci si confronti a viso aperto, mettendoci la faccia. E a chi dice che questo mette a rischio la legge, dico -conclude Cirrinà- che noi abbiamo più a cuore la piena tutela delle persone dall'odio e dalla violenza e per questo vogliamo che il ddl Zan venga approvato senza mediazioni al ribasso, sulla pelle delle persone. Chi vuole davvero proteggere le persone, voti il ddl Zan così com'è".