Roma, 2 lug. - (Adnkronos) - Leonardo Fioravanti ha ottenuto il pass per Tokyo, qualificando il surf azzurro nella prima edizione olimpica che prevede la disciplina nel programma a cinque cerchi. L'azzurro ha conquistato l'obiettivo grazie alla riallocazione delle quote. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così a 372 (186 uomini, 186 donne) in 35 discipline differenti.