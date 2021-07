02 luglio 2021 a

Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - L'Italia è in vantaggio per 2-1 sul Belgio al termine del primo tempo del match valido per i quarti di finale del campionato europeo in corso di svolgimento all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Per gli azzurri in gol Barella al 31' e Insigne al 44'; di Lukaku su rigore al 47' la rete dei 'diavoli rossi'.