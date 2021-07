Europei: gli azzurri volano a Wembley, Belgio ko 2-1 con Barella e Insigne (3)

02 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Dopo 5 minuti la squadra di Martinez sfiora il pari: lancio in area sulla sinistra per De Bruyne che centra in mezzo per Lukaku il cui destro da pochi passi è respinto sulla linea a porta vuota da Spinazzola. Al 20' chance per gli azzurri, Insigne lancia in area Spinazzola che, tutto solo, calcia di sinistro di controbalzo di prima intenzione e mette la palla di poco lato alla destra di Courtois.

Al 29' i primi cambi di Mancini con Belotti e Cristante al posto di Immobile e Verratti. Al 33' brutto infortunio per Spinazzola, che esce dal campo in barella, sostituito da Emerson Palmieri, entra anche Berardi al posto di Insigne. Al 40' ancora Doku pericoloso: semina tutta la difesa dell'Italia rientra sul destro e calcia dal limite, palla di poco oltre la traversa. L'Italia si difende con il cuore e dopo sette minuti di recupero può fare festa e pensare alla semifinale contro la Spagna.