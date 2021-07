02 luglio 2021 a

Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - Arrivano pessime notizie riguardo all'infortunio dell'esterno azzurro Leonardo Spinazzola uscito in barella e in lacrime nella ripresa del match con il Belgio. Per il difensore della Roma si sospetta la rottura del tendine d'Achille e diversi mesi di stop.