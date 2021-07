Quirinale: Berlusconi, 'Mattarella autorevole garante'

03 luglio 2021 a

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Ho sempre avuto un atteggiamento di rispetto istituzionale verso il Capo dello Stato, come è doveroso al di là di ogni questione politica. Posso dire che il Presidente Mattarella incarna al meglio il ruolo di autorevole garante delle istituzioni democratiche che gli assegna la Costituzione. Lo fa con la sapienza del giurista e la sensibilità dell'uomo delle istituzioni”. Lo afferma Silvio Berlusconi in un'intervista che sarà pubblicata su Fortune Italia in edicola dal 7 luglio.