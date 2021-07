Il Voto col Portafoglio compie 10 anni e approda al Centro Leonardo di Fiumicino

03 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Le porte del centro commerciale si aprono ai produttori sostenibili, educando i cittadini ad acquisti più responsabili e giusti

Roma, 3 lug. 2021 - NeXt Social Commerce e il suo portale Gioosto.com escono dal digitale e creano un'isola di acquisti sostenibili presso il Centro Leonardo di Fiumicino, a Roma, che da sempre si impegna e sostiene attività e progetti volti ad una società sempre più sostenibile.

Grazie alla partnership stretta da NeXt Social Commerce, Agricoltura Sociale Capodarco e Consorzio Sale della Terra, con la principale realtà aggregativa di agricoltura biologica - il Consorzio BioRoma - tanti prodotti sostenibili saranno acquistabili presso gli stand allestiti nel centro commerciale.

Un decennale dedicato al principale strumento di democrazia economica ideato da NeXt Nuova Economia per Tutti: il Voto Col Portafoglio. Un gesto semplice, informato e quotidiano, che indica a consumatori e produttori la strada giusta dalla quale ripartire dopo la pandemia.

Votare col portafoglio

In occasione del decennale del Voto col Portafoglio, tutti i cittadini romani che abbiano a cuore la tutela del territorio, della propria salute e delle persone/lavoratori, potranno acquistare i prodotti di Cooperativa Agricola Sociale Capodarco, Consorzio Sale della Terra e degli associati al Consorzio BioRoma, presso gli stand presenti all'interno del Centro Leonardo, esprimendo il proprio Voto col Portafoglio e premiando le aziende delle eccellenze sostenibili. Una scelta importante quella di Centro Leonardo, che ha voluto dare spazio alle realtà impegnate in un percorso di tutela dell'ambiente e delle persone del circuito Gioosto, evidenziando una crescente attenzione per questi temi.

I partner

NeXt Social Commerce è lo spin-off di NeXt Nuova Economia per Tutti dedicato allo shopping etico e sostenibile online. Una selezione attenta dei produttori, attraverso il NeXt Index® Rating ESG, sensibili ai temi sociali dell'inclusione lavorativa e della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, della valorizzazione dei territori e della salute umana, che abbraccia tutta la Penisola e si mostra in vetrina sul portale

Lanciato nel novembre del 2019, NeXt Social Commerce è anche tra i fondatori del Distretto Diffuso Social Mask, che a partire dal primo lockdown si è impegnato nell'offrire opportunità lavorative a cittadini fragili, producendo mascherine e abbigliamento medico certificati e sostenibili.

Consorzio BioRoma associa molte delle realtà agro-produttive del biologico romano, ricostruendo un forte legame tra la terra, le persone e il territorio in senso più esteso del termine. Tutte le aziende e le cooperative biologiche del Consorzio garantiscono la valorizzazione del territorio; la tutela dell'ambiente grazie a tecniche e metodologie agricole sostenibili e lo sviluppo di lavoro e occupazione dignitose, eque e che garantiscano pari opportunità.