Fisco: Fratoianni, 'grazie a sostegno per legge popolare per patrimoniale per super ricchi'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "E anche oggi Sinistra italiana è in molte piazze d'Italia per raccogliere le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Next Generation Tax, una patrimoniale per tassare i super ricchi, per abbassare le tasse al ceto medio e offrire ai più giovani una grande opportunità, mentre l'unica cosa che la destra è capace di fare è urlare contro un presunto furto al ceto medio che non esiste.” Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

“Un impegno costante, quotidiano -aggiunge- che non viene raccontato come meriterebbe. Un lavoro che è un presidio di democrazia, di libertà e di giustizia. Ecco perchè mi sento di ringraziare pubblicamente chi si sta impegnando in questi giorni d'estate. E voglio ringraziare anche tutti coloro che in queste ore ci stanno scrivendo perché ci vogliono dare una mano per la raccolta delle firme. “Prossimo appuntamento pubblico giovedì 8 Luglio a Milano, con una manifestazione a cui parteciperò anche io insieme a molti ospiti in Piazza 24 maggio a partire dalle ore 19”.