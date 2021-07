Ue: Napoli, 'no partito unico con Salvini e Meloni schiacciato da sovranismo'

03 luglio 2021 a

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Coraggio Italia è una forza giovane ma pienamente incardinata nel cuore dell'Europa. Se Salvini e Meloni lavorano, legittimamente, a costruire un'Europa degli Stati, quindi a un'area di libero mercato come era negli anni Sessanta, Coraggio Italia crede fermamente nell'Unione politica europea e nel superamento delle attuali bardature burocratiche. Lega e Fratelli d'Italia hanno sottoscritto una Carta dei valori con Orban, Le Pen e altri leader sovranisti. Chi pensa di costruire con loro un partito unico di centrodestra, con le forze moderate schiacciate sotto il peso del sovranismo, ha preso evidentemente un abbaglio". Lo afferma il deputato di Coraggio Italia Osvaldo Napoli.

"Coraggio Italia -aggiunge- è un partito di centrodestra europeista, i nostri interlocutori sono Angela Merkel e i gollisti in Francia o i Popolari in Austria. Orban e Le Pen seguono altre strade, diverse dalle nostre. Per quanto riguarda Coraggio Italia ogni discorso si chiude qui".