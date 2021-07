Carceri: Ferraresi (M5S), 'basta speculazioni, rispettata azione magistratura'

03 luglio 2021 a

a

a

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Su alcuni giornali si leggono titoli e ricostruzioni totalmente false sui gravissimi fatti di Santa Maria Capua Vetere, con particolare riferimento all'attività svolta al tempo da me e da Alfonso Bonafede. Come già evidente e documentalmente provato, il ministero si è mosso immediatamente nel pieno rispetto delle prerogative e dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria che ha portato avanti le indagini per accertare i fatti. Ogni altra speculazione è totalmente infondata”. Lo scrive su Facebook il deputato del Movimento 5 Stelle Vittorio Ferraresi, componente della commissione Giustizia ed ex sottosegretario alla Giustizia.

“Sulla gravità dei fatti –prosegue- non ci possono essere dubbi, è chiaro che ora oltre ad essere in un'altra fase ci sono ben altri elementi. Chi ci critica, però, compie una strumentalizzazione politica. Il problema è che a molti non frega nulla di detenuti e Polizia penitenziaria, interessa solo la speculazione da tifoseria mirata a mantenere consenso e distruggere l'avversario. Abbiamo investito più di ogni altro sugli istituti, su chi vive e lavora all'interno delle carceri, dati alla mano, investimenti che certamente si concretizzeranno nei prossimi anni anche causa emergenza Covid. Perché abbiamo sempre creduto e continueremo a credere in un sistema migliore per tutti”.