Ue: Crippa (Lega), 'noi pensiamo a rimediare disastri Conte, Pd a tasse e poltrone'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - “Mentre noi siamo sempre impegnati nelle piazze italiane ad ascoltare i tanti cittadini e raccogliere le firme per il referendum sulla giustizia in supporto al Governo Draghi, il Pd è alla disperata ricerca di visibilità e non perde occasione per attaccare la Lega. Serracchiani e Malpezzi forse non ricordano i disastri del Governo Conte, definito da loro una risorsa insostituibile. Noi ci siano sempre battuti contro le troppe decisioni sbagliate alle quali sta rimediando l'attuale Governo. Benissimo il premier Draghi! Noi pensiamo all'Italia e agli italiani, il Pd, come al solito, alle tasse e alle poltrone.” Lo dice il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa.